В Корнуолле (Великобритания) 11-13 июня пройдет саммит G7 — стран Большой семерки. В рамках своего первого европейского турне в должности участие в нем примет президент США Джо Байден.

Таким образом он решил подтвердить на собственном примере свой лозунг о том, что Америка вернулась, поскольку при президентстве Дональда Трампа отношения Штатов и Европы иногда были несколько напряженными.

Что планируют обсудить на саммите G7 и чего ждать — читайте в материале.

Кто входит в состав Большой семерки

Большая семерка, G7 или Группа семи объединяет ряд развитых западных стран. В ее состав входят:

Германия;

Франция;

Италия;

Япония;

Канада;

Великобритания;

США.

Кроме того, Европейская комиссия имеет в G7 статус наблюдателя. Лидеры стран Большой семерки периодически собираются на саммиты, главная цель которых — обсуждение и решение проблем мировой экономики.

Что планируют обсудить на саммите

Главной темой для обсуждения будет пандемия коронавируса и выход мира из кризиса, вызванного Covid-19, путем создания более прочной системы здравоохранения, которая защитит людей от опасных болезней в будущем.

Также участники встречи обсудят климатические изменения, общий доступ к международной беспрепятственной торговле, проблемы образования и приоритеты технологического прогресса.

В частности, по информации СМИ, ключевым вопросом для обсуждения будет то, смогут ли участники саммита найти практические способы, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса в мире, достичь нулевого уровня выбросов и свободной и честной торговли.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден планирует рассмотреть проблему криптовалют на саммите, в частности их использование для атаки на американскую компанию Colonial Pipeline.

По его словам, американский лидер хочет обсудить план действий по программам вымогателей, который должен обеспечить устойчивость к таким атакам путем обмена информацией с другими демократическими странами.

Также в Белом доме сообщили, что в целом поездка президента США направлена ​​на то, чтобы показать стремление Америки возобновить союзы с Европой, оживить трансатлантические отношения и работать в тесном сотрудничестве с многосторонними партнерами для решения глобальных вызовов.

Кроме непосредственного участия в саммите, на 10 июня запланирована встреча Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне. А 13 июня он встретится с королевой Елизаветой в Виндзорском замке.

Согласно протоколу, после саммита G7 Великобритания опубликует финальное заявление лидеров Большой семерки.

Каких результатов ожидать

Накануне саммита G7 мировые лидеры начали анонсировать, чего ждать от его проведения. Так, глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Европейский Союз намерен поддержать позицию США о необходимости расследовать происхождение коронавируса в Китае.

В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для этого необходимо обеспечить неограниченный доступ ко всем документам и зонам в Китае.

А вот премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что вместе с Джо Байденом подпишет хартию, которая охватывает сферы науки, технологий, торговли и прежде всего подчеркнет взаимную приверженность стран НАТО.

Также, по его словам, страны Большой семерки планируют начать разрабатывать договор о готовности к пандемии в будущем и пообещать распространить вакцины от коронавируса по всему миру до конца следующего года.

В то же время в Белом доме уже официально заявили, что Администрация президента США закупит 500 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и пожертвует их другим странам.

Так, 200 млн доз доставят до конца этого года, а остальные 300 млн — в первой половине 2022-го. США пожертвуют эти препараты 92 странам с низким и средним уровнем дохода через международную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX.

Кто именно получит вакцины, пока неизвестно. Но не исключено, что в список может попасть и Украина, которая уже получила несколько партий вакцин через механизм COVAX.

В то же время, по информации СМИ, на саммите США-ЕС 15 июня в Брюсселе президент Джо Байден и 27 лидеров Евросоюза планируют запустить механизм согласования политики в отношении России.

Также ожидается, что страны договорятся совместно работать над целым рядом угроз, поступающих со стороны РФ.