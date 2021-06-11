Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала країни G7 розширити санкції проти Мінська. Країни Великої сімки повинні послати режиму Олександра Лукашенка чіткий сигнал, вважає вона.

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Про це вона заявила в інтерв’ю німецьким ЗМІ.

– Країнам Великої сімки не можна закривати очі на те, що відбувається зараз e Білорусі, вони повинні послати (режиму Олександра Лукашенка. – Ред.) Чіткий сигнал. Наша незалежність не продається, – заявила опозиціонер.

За її словами, зараз існує небезпека, що Лукашенко “по шматочках” продасть Білорусь Москві. Щоб запобігти цьому, країнам Заходу слід розширити список санкцій, впевнена Тихановська.

– У список слід додати суддів, прокурорів, міліціонерів, бізнесменів, людей з номенклатури, – сказала політик.

Вона додала, що найефективнішими можуть виявитися санкції, що зачіпають ті сектори економіки, які фінансують режим Лукашенка.

– Режим має абсолютну монополію на сталь, деревину та продукти нафтопереробки, – зазначила вона.

Саміт G7

У Великій Британії 11-13 червня пройде саміт G7. У рамках свого першого європейського турне участь в ньому візьме президент США Джо Байден.

Що планують обговорити на саміті G7 і чого чекати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.