Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала країни G7 розширити санкції проти Мінська. Країни Великої сімки повинні послати режиму Олександра Лукашенка чіткий сигнал, вважає вона.
Про це вона заявила в інтерв’ю німецьким ЗМІ.
– Країнам Великої сімки не можна закривати очі на те, що відбувається зараз e Білорусі, вони повинні послати (режиму Олександра Лукашенка. – Ред.) Чіткий сигнал. Наша незалежність не продається, – заявила опозиціонер.
За її словами, зараз існує небезпека, що Лукашенко “по шматочках” продасть Білорусь Москві. Щоб запобігти цьому, країнам Заходу слід розширити список санкцій, впевнена Тихановська.
– У список слід додати суддів, прокурорів, міліціонерів, бізнесменів, людей з номенклатури, – сказала політик.
Вона додала, що найефективнішими можуть виявитися санкції, що зачіпають ті сектори економіки, які фінансують режим Лукашенка.
– Режим має абсолютну монополію на сталь, деревину та продукти нафтопереробки, – зазначила вона.
Саміт G7
У Великій Британії 11-13 червня пройде саміт G7. У рамках свого першого європейського турне участь в ньому візьме президент США Джо Байден.
Що планують обговорити на саміті G7 і чого чекати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.