Во вторник, 22 июня, цена биткоина впервые с января 2021 года опустилась ниже $30 тыс. На разных криптобиржах за сутки биткоин подешевел на 7-9%, это связано с усилением мер против криптовалют в в Китае.

По состоянию на 17.30 на платформе Coindesk стоимость биткоина составляет $29,717.

Власти Китая запретили финансовым учреждениям принимать участие в операциях, связанных с криптовалютами. Под ограничения, в частности, попадает самая популярная в стране платежная система Alipay.

Кроме того, китайские чиновники также активно вводят меры против добычи криптовалюті, ведь для этого используется большая мощность. Поэтому криптовалюті могут негативно влиять на экологическую ситуацию в мире.

От чего зависит цена биткоина

Высокая цена биткоина связана с тем, что его количество в мире ограничено. Также на стоимость криптовалюты в большой степени влияет информационное поле, в частности заявления американского бизнесмена Илона Маска.

Об этом заявил генеральный директор биржи криптоактивов Kuna Семен Каплоушенко.