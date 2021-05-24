Ранее слова “криптовалюта” и “биткоин” звучали как нечто неземное и нереальное. Сейчас же ситуация кардинально изменилась — появились соответствующие профессии, люди активно начали зарабатывать на цифровых деньгах и говорить об этом. Кроме того вскоре в Украине могут легализовать криптовалюту.

Журналист Фактов ICTV Людмила Корнеевич пообщалась с генеральным директором украинской биржи криптоактивов Kuna Семеном Каплоушенко и выяснила, что представляют собой криптовалюты, как с ними работать, и какие существуют риски.

Что такое криптовалюта

— Если простыми словами — это как эволюция. Сначала были шкуры животных, затем монеты, позже бумажные деньги, потом электронные деньги и уже следующим шагом стала криптовалюта. Основное ее отличие в том, что она децентрализована. То есть нет основного эмитента, как например Национальный банк. Криптовалюта защищена криптографией. Это значит, что есть определенные алгоритмы шифрования, которыми защищены все транзакции и кошельки, на которых хранится криптовалюта. Чтобы их сломать, нужно сделать нереальные высчисления, и то не факт, что можно будет подобрать ключ.

Что такое блокчейн

По словам Семена Каплоушенко, блокчейн — это технология, с помощью которой работают все криптовалюты. Если говорить простыми словами, то это книга учета.

— Представим себе бумажный журнал, в который мы записываем, что я из кошелька А отправляю в кошелек Б 10 монет. У меня было 20, стало 10, у вас было 0, стало 10. И это все мы вносим в такой журнал, их во всем мире существуют тысячи. Затем есть определенный алгоритм проверки в каждом журнале, действительно ли я мог отправить этих 10 монет и были ли они у меня. В целом это такая цифровая версия обмена данными между этими журналами.

Каплоушенко подчеркивает, что такая технология используется не только в криптовалюте. В целом она препятствует фальсификациям, ведь чтобы изменить определенные данные, нужно это сделать на всех компьютерах.

Падение биткоина: почему цена снизилась и от чего это зависит

В целом количество битконов в мире ограничено, подчеркивает Семен Каплоушенко, с этим и связана его высокая стоимость.

— Сейчас эмиссия почти 80% биткоинов состоялась. Остальные 20% биткоинов в течение 100 лет еще понемногу будут добывать, но в целом их количество будет ограничено. Затем это количество будет статичным, транзакции будут происходить, но новые монеты не будут появляться. Это может спровоцировать рост курса. Относительно того, почему в последнее время обвалились цены на криптовалюту, Каплоушенко утверждает, что на это повлияло информационное поле. В частности заявления Илона Макса, что он больше не будет продавать электромобили Tesla за биткоины. Также экологи начали утверждать, что для майнинга (один из способов заработка на биткоине, — Ред.) используется большая мощность, и это может стать проблемой в будущем.

Как начать зарабатывать на криптовалюте

Способов заработать на криптовалюте существует множество. Один из них — купить криптовалюту и продать ее дороже. Еще один способ — трейдинг. Это классический фондовый рынок, где анализируются графики, тренды, информационное поле. Можно спрогнозировать, куда пойдет курс, и на этом заработать.

Есть так называемые арбитражники – это когда на одной бирже курс, например, 50, а на второй — 51. Можно купить здесь, а там продать, и на разнице заработать.

Майнинг — это отдельная категория заработка. Вы покупаете технику, настраиваете ее, платите за электроэнергию, обслуживаете эту технику, она майнит, а вы продаете криптовалюту.

— Стоит начать с того, чтобы купить первую криптовалюту на каких-то 100 грн. Как показывает практика, это лучший способ изучить эту отрасль. Потому что, как только ты купил криптовалюту, ты начинаешь свое утро с проверки курса, как минимум. Далее все раскручивается, ресурсов достаточно много. Я бы рекомендовал знакомство с криптовалютой с биткоинов. Биткоин делится на 100 млн сатош, а один сатош 1,5 коп. сейчас стоит. Так что можно биткоина накупить и на одну гривну.

Также Семен Каплоушенко советует не вкладывать сразу все средства в криптовалюту, ведь этот рынок довольно рискованный. На первых этапах стоит познакомиться с людьми, которые уже работают в этой сфере и могут поделиться опытом.

— С одной стороны, кто-то всегда выигрывает на том, что продает криптовалюту, а кто-то проигрывает. Выигрывают только двое из десяти, а восемь теряют.

Законопроект о легализации криптовалюты

В Украине могут легализовать криптовалюту благодаря принятию законопроекта №3637 О виртуальные активах. Документ устанавливает налоги для компаний, предоставляющих услуги в сфере криптовалюты.

Контролировать рынок будут Нацбанк, Министерство цифровой трансформации и Комиссия по ценным бумагам. Подробнее, что предусматривает законопроект о легализации криптовалюты, читайте на Фактах ICTV.