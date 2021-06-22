У вівторок, 22 червня, ціна біткоїна вперше з січня 2021 року опустилася нижче $30 тис. На різних криптобіржах за добу біткоїн здешевшав на 7-9%, це пов’язано з посиленням заходів проти криптовалют у Китаї.

Станом на 17.30 на платформі Coindesk вартість біткоїна становить $29,717.

Влада Китаю заборонила фінансовим установам брати участь в операціях, пов’язаних з криптовалютами. Під обмеження, зокрема, потрапляє найпопулярніша в країні платіжна система Alipay.

Крім того, китайські чиновники також активно запроваджують заходи проти видобутку криптовалют, адже для цього використовується велика потужність. Через це криптовалюти можуть негативно впливати на екологічну ситуацію у світі.

Від чого залежить ціна біткоїна

Висока ціна біткоїна пов’язана з тим, що його кількість у світі є обмеженою. Також на вартість криптовалют великою мірою впливає інформаційне поле, зокрема заяви американського бізнесмена Ілона Маска.

Про це заявив генеральний директор біржі криптоактивів Kuna Семен Каплоушенко.