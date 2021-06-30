Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о большом кризисе в КНДР. Кризис возник в сфере обеспечения безопасности страны и ее населения.

По данным северокорейских СМИ, это произошло якобы из-за некомпетентности и безответственности ряда высокопоставленных должностных лиц, которых в итоге уволили. В связи с этим Ким Чен Ын призвал усилить кампанию против “идеологических ошибок и негативных элементов разного рода”. — Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжелые последствия кризисной ситуации в деле обеспечения безопасности государства и граждан, — заявил лидер КНДР.