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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Ким Чен Ын заявил о большом кризисе в КНДР в сфере безопасности

Ким Чен Ын заявил о большом кризисе в КНДР в сфере безопасности

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о большом кризисе в КНДР. Кризис возник в сфере обеспечения безопасности страны и ее населения.

По данным северокорейских СМИ, это произошло якобы из-за некомпетентности и безответственности ряда высокопоставленных должностных лиц, которых в итоге уволили. В связи с этим Ким Чен Ын призвал усилить кампанию против “идеологических ошибок и негативных элементов разного рода”.

— Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжелые последствия кризисной ситуации в деле обеспечения безопасности государства и граждан, — заявил лидер КНДР.

Отметим, до этого в КНДР предупредили об угрозе голода в стране. Причиной является неурожай и Covid-19. Также ранее СМИ распространяли информацию, что глава страны похудел, что может быть причиной ухудшения его здоровья.

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Источник: Kyodo

Фото: Dreamstime

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