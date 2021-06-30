Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про велику кризу в КНДР. Криза виникла у сфері забезпечення безпеки країни та її населення.

За даними північнокорейських ЗМІ, це сталося нібито через некомпетентність і безвідповідальність ряду високопоставлених посадових осіб, яких в результаті звільнили. У зв’язку з цим Кім Чен Ин закликав посилити кампанію проти “ідеологічних помилок і негативних елементів різного роду”.

– Високопоставлені чиновники, відповідальні за важливі державні справи, знехтували реалізацією рішень партії. Тим самим вони викликали серйозний інцидент, який спричинив тяжкі наслідки кризової ситуації у справі забезпечення безпеки держави та громадян, – заявив лідер КНДР.

Зазначимо, до цього в КНДР попередила про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і Covid-19. Також раніше ЗМІ поширювали інформацію, що глава країни схуд, що може бути причиною погіршення його здоров’я.

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Джерело: Kyodo