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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Кім Чен Ин заявив про велику кризу в КНДР у сфері безпеки

Кім Чен Ин заявив про велику кризу в КНДР у сфері безпеки

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про велику кризу в КНДР. Криза виникла у сфері забезпечення безпеки країни та її населення.

За даними північнокорейських ЗМІ, це сталося нібито через некомпетентність і безвідповідальність ряду високопоставлених посадових осіб, яких в результаті звільнили. У зв’язку з цим Кім Чен Ин закликав посилити кампанію проти “ідеологічних помилок і негативних елементів різного роду”.

– Високопоставлені чиновники, відповідальні за важливі державні справи, знехтували реалізацією рішень партії. Тим самим вони викликали серйозний інцидент, який спричинив тяжкі наслідки кризової ситуації у справі забезпечення безпеки держави та громадян, – заявив лідер КНДР. 

Зазначимо, до цього в КНДР попередила про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і Covid-19. Також раніше ЗМІ поширювали інформацію, що глава країни схуд, що може бути причиною погіршення його здоров’я. 

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Джерело: Kyodo

Фото: Dreamstime

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