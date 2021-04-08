Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР худшей в истории

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна находится в худшей ситуации в истории, поскольку ее экономика борется с последствиями пандемии коронавируса.

Он разговаривал с тысячами рядовых членов своей правящей партии во время крупной политической конференции.

Лидер КНДР призвал секретарей ячеек Рабочей партии внести свой вклад в исправление ситуации.

— Повышение уровня жизни людей даже в наихудшей ситуации, когда нам приходится преодолевать беспрецедентно многочисленные проблемы, зависит от роли, которую играют ячейки, низовые организации партии, — сказал он.

Эксперты говорят, что по мере приближения к 10 годам правления северокорейский лидер переживает, пожалуй, самый тяжелый момент.

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Экономика закрытого государства, уже пострадавшая от десятилетий бесхозяйственности и ослабления санкций, введенных США в отношении программы создания ядерного оружия, еще больше пострадала из-за пандемии.

Крах пятилетки

В начале января глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полном крахе плана экономического развития государства, меры которого должны быть выполнены в течение предыдущих пяти лет.

По его словам, на конец 2020 года Северная Корея не показала ожидаемых результатов практически ни в одном из секторов экономики.