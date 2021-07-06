Два украинских телеканала больше не смогут транслировать в Беларуси. 5 июля Министерство информации издало приказ об аннулировании решения на распространение на территории страны двух иностранных каналов.

Речь идет о телеканалах Квартал TV и UA. По данным пресс-службы ведомства, телекомпании нарушили действующее законодательство.

Квартал TV и UA транслировали в своих эфирах рекламу, которая не была заявлена ​​при получении разрешения на вещание.

В июне в Украине запретили телеканал Беларусь 24. Причина решения — распространение запрещенного контента для нашего государства. Канал Беларусь 24 часто транслировал программы с участием лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В частности, звучали дискриминационные высказывания относительно украинских военных и ложная информация о власти.

В Беларуси возмутились прекращением вещания и назвали решение недружественным жестом. Мол, Киев имеет искаженное понимание термина свобода слова и очищает информационное пространство от нежелательных медиа.

Источник: Министерство информации Республики Беларусь