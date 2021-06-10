В Украине запретили ретрансляцию белорусского международного государственного канала Беларусь 24. Такое решения 10 июня принял на заседании Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Причиной изъятия Беларусь 24 из списка разрешенных для ретрансляции телеканалов стало распространение контента, запрещенного в Украине. В частности, на белорусском канале часто выходят программы с участием лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Кроме того, во время одной из программ прозвучали пренебрежительные высказывания о батальйоне Донбасс, который воюет на Востоке Украины.

Также в одном из сюжетов прозвучала недостоверная информация о том, что Украина на законодательном уровне отказывается защищать права национальных меньшинств.

Штрафы для украинских телеканалов

В мае регулятор оштрафовал три украинских телеканала — 112 Украина, НАШ и NewsOne. В их эфирах нашли факты разжигания национальной розни, а также распространение дискриминационных высказываний.

Три канала обязаны заплатить 114 тыс. грн.

Источник: Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания