Два українських телеканали більше не зможуть транслювати у Білорусі. 5 липня Міністерство інформації видало наказ щодо анулювання рішення на поширення на території країни двох іноземних каналів.

Йдеться про телеканали Квартал TV та UA. За даними прес-служба відомства, телекомпанії порушили чинне законодавство.

Квартал TV та UA транслювали у своїх ефірах рекламу, яка не була заявлена під час отримання дозволу на мовлення.

У червні в Україні заборонили телеканал Білорусь 24. Причина рішення – поширення забороненого контенту для нашої держави. Канал Білорусь 24 часто транслював програми за участю осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Зокрема, звучали дискримінаційні висловлювання щодо українських військових та неправдива інформація про владу.

У Білорусі обурилися припиненням мовлення і назвали рішення недружнім жестом. Мовляв, Київ має спотворене розуміння терміну свобода слова та очищає інформаційний простір від небажаних медіа.

Джерело: Міністерство інформації Республіки Білорусь