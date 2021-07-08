Россия, Северная Корея и Китай попали в список стран, которые угрожают кибербезопасности Японии. Страна планирует сотрудничать в этом плане Австралией, США, Индией и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Япония впервые упомянула конкретную страну как угрозу в стратегии кибербезопасности.

— Используя все возможности и средства, правительство должно совместно выработать шаги против кибератак, начиная от первой реакции на политические мероприятия, — заявил глава правительства Японии Кацунобу Като.

Предложенный проект стратегии кибербезопасности Японии предусматривает усиление обороноспособности страны в киберпространстве, борьбу с хакерами, в частности посредством уголовного преследования или дипломатических каналов.

В будущем для защиты в сфере кибербезопасности страна планирует использовать искусственный интеллект, содействовать исследованиям и разработкам для решения вопросов дешифровки на основе квантовых вычислений.

Япония также обеспокоена военной активностью Российской Федерации на Курильских островах.

В связи с этим министр обороны страны Нобуо Кисе поручил японским силам самообороны укрепить защиту воздушного пространства на севере Японии из-за активных действий авиации России.

Источник: The Japan Times