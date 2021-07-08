Росія, Північна Корея і Китай потрапили до списку країн, які загрожують кібербезпеці Японії. Країна планує співпрацювати в цьому плані Австралією, США, Індією та членами Асоціації держав Південно-Східної Азії.
Японія вперше згадала конкретну країну як загрозу в стратегії кібербезпеки.
– Використовуючи всі можливості та засоби, уряд повинен спільно виробити кроки проти кібератак, починаючи від першої реакції на політичні заходи, – заявив глава уряду Японії Кацунобу Като.
Запропонований проект стратегії кібербезпеки Японії передбачає посилення обороноздатності країни в кіберпросторі, боротьбу з хакерами, зокрема за допомогою кримінального переслідування або дипломатичних каналів.
У майбутньому для захисту у сфері кібербезпеки країна планує використовувати штучний інтелект, сприяти дослідженням та розробкам для вирішення питань дешифрування на основі квантових обчислень.
Японія також занепокоєна військовою активністю Російської Федерації на Курильських островах.
У зв’язку з цим міністр оборони країни Нобуо Кісі доручив японським силам самооборони зміцнити захист повітряного простору на півночі Японії через повну свободу дій авіації Росії.
Джерело: The Japan Times