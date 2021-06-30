Япония усилит защиту воздушного пространства из-за активности РФ на Курилах

Япония обеспокоена военной активностью Российской Федерации на Курильских островах.

Об этом в среду, 30 июня, заявил министр обороны страны Нобуо Кисе в ходе посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо.

— Россия активно проводит военные учения на Дальнем Востоке. На Курильских островах только в этом году маневры проходили уже дважды – в феврале и июне, — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Кроме того, Кисе поручил Японским силам самообороны укрепить защиту воздушного пространства на севере Японии в связи с активными действиями российской авиации.

В частности, министр обороны напомнил, что над Японским и Охотским морями постоянно фиксируются пролеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, которые не должны остаться без внимания Токио.

Накануне истребители ВВС РФ спровоцировали опасную ситуацию в Черном море, симулировав атаку на фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Нидерландов, провокационные действия россиян длились на протяжении нескольких часов.

В свою очередь капитан фрегата Джордж Пастоор назвал подобные действия безответственными.