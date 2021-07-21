Советник государственного секретаря США Дерек Шолле опроверг информацию, опубликованную изданием Politico, что США просят Украину не высказывать критики против российского газопровода Северный поток-2.

По словам Шолле, Штаты не давят на Украину, ведь намерены строить партнерские отношения и вместе отстаивать общие интересы и ценности.

— Украина — демократическая страна, у нее есть свой голос.

Дерек Шолле также разъяснил слухи о том, что США и Германия разработали план экономической поддержки Украины после запуска Северного потока-2.

Советник Госдепа подтвердил такие данные, но деталей не раскрыл. По его словам, поддержка сектора будет существенной и гарантирует Украине энергетическую независимость.

20 июля в сети распространилась статья американского политического издания Politico. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, заявили, что США якобы оказывают давление на украинскую власть.

Во время активных переговоров с немцами по поводу Северного потока-2 американцы призывают Украину не критиковать газопровод.

Администрация Джо Байдена, по данным издания, пригрозила Киеву ухудшением отношений. Украинская сторона от этого не в восторге.