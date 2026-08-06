В 2026 году Яблочный Спас, или Преображение Господне, православные христиане отмечают 6 августа по новому церковному календарю. Это один из важнейших летних праздников, который сочетает христианские традиции с народными обычаями и символизирует благодарность Богу за первые плоды нового урожая.

В день Яблочного Спаса верующие посещают богослужения, освящают в храмах яблоки, груши, сливы, виноград, мед и другие дары лета. Считается, что после освящения ими можно делиться с родными, угощать детей и нуждающихся, благодаря за щедрый урожай и прося Божьего благословения.

Факты ICTV рассказывают, что освящают на Яблочный Спас в 2026 году, какие продукты обязательно стоит положить в праздничную корзину, что можно и что нельзя приносить в храм и каких традиций придерживаются верующие в день Преображения Господня.

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Яблоки нового урожая

До освящения в этот день яблоки обычно не пробовали — такая традиция сохранилась в народе с давних времен. После освящения плодами угощают родных и знакомых, делятся ими с теми, кто не имеет возможности сам прийти в церковь.

Другие фрукты по сезону

Кроме яблок, можно освящать груши, сливы, виноград, персики, абрикосы, даже импортные бананы или апельсины — церковных запретов по этому поводу нет. Главное условие – это должны быть свежие плоды нового урожая.

Овощи с огорода

Допускается освящение овощей — моркови, помидоров, огурцов, кабачков, свеклы, картофеля, лука и т.д. Они тоже символизируют благодарность за собранный урожай.

Мед

Хотя мед освящают преимущественно на Медовый Спас, который уже отметили 1 августа, на Преображение Господне его также можно нести в церковь. В корзину ставят баночки с медом или кладут соты.

Хлеб и выпечка из нового зерна

Это могут быть лепешки, караваи, пироги или булочки. Важно, чтобы они были испечены из муки нового помола.

Колоски пшеницы, травы и цветы

В корзину можно положить рожь, пшеницу, бархатцы, мяту, тимьян, мак, полынь и другие душистые или лечебные травы. Часто такие букеты хранят дома как оберег.

Соль и хрен

В некоторых регионах в корзину добавляют соль — символ очищения, и хрен как знак силы. Это необязательно, но не запрещено.

Перед тем как нести плоды в храм, их моют и выкладывают в чистую корзину или полотенце. После богослужения происходит чин освящения. Освященные продукты нельзя выбрасывать — их съедают дома или раздают ближним.

И ни в коем случае не кладите в корзину мясо, колбасы, молоко и молочные продукты, блюда с яйцами и алкоголь.

Ведь праздник приходится на время Успенского поста, когда действуют ограничения в еде. Также не несут в церковь готовые блюда — только собранное с полей и из садов.

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