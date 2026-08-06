В четверг, 6 августа, православные христиане отмечают один из самых больших августовских праздников – Яблочный Спас, или Преображение Господне. Это светлый день, символизирующий духовное обновление, благодарность за урожай и семейное единство.

По традиции верующие посещают церковь, освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а также поздравляют родных, друзей и близких с большим церковным праздником.

В день Яблочного Спаса украинцы отправляют друг другу теплые пожелания, красивые открытки и картинки, делятся поздравлениями в стихах и прозе, желая здоровья, мира, Божьей благодати и благополучия. Такие искренние слова уже стали неотъемлемой частью праздничной традиции.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Яблочным Спасом 2026 года на украинском языке: красивые картинки, открытки, пожелания в стихах и прозе, которые можно отправить родным, друзьям, коллегам и всем, кого вы хотите поздравить с праздником Преображения Господня.

Яблочный Спас 2026 — поздравления в картинках

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах

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В Яблочный Спас пожелаю добра,

Радости в сердце сегодня, всегда,

Мира в душе и большого терпения,

Фруктами спелыми вам наслаждения.

Пусть принесет этот праздник добро,

Будет светло вам, легко, хорошо.

***

Спас, который Яблочным зовется,

Радостью пусть в сердце отзовется.

И поможет жить в согласии с собой,

Пусть у всех в душе живет любовь.

***

С праздником светлым, с Яблочным Спасом!

Пусть жизнь ваша будет прекрасной.

Желаю вам счастья, здоровья, удачи,

Чтобы решались все жизненные задачи.

Пусть в доме царит только радость и смех,

А близкие люди дарят успех.

Мира душевного, тепла и добра,

Благословения с утра до утра!

***

Преображение Господне сегодня пришло,

Пусть в сердце вашем будет светло.

Желаю здоровья, тепла и уюта,

Чтоб каждый день был подобен чуду.

Пусть яблоки спелые радуют глаз,

Господь благословит в этот праздничный час,

Пусть вера сияет, как яркий луч света,

И жизнь наполняется радостью лета.

***

Преображение, Яблочный Спас.

С праздником, родные, поздравляю вас.

Яблоки есть наступила пора.

Чистых вам помыслов, мира, добра.

***

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

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Поздравляю с Яблочным Спасом, праздником Преображения Господня! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии в душе, щедрого урожая и, конечно же, вкусных яблок. Пусть хранит вас Господь. С праздником!

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От всего сердца поздравляю с Преображением Господним! Пусть Яблочный Спас наполнит вашу жизнь счастьем, пусть сил и терпения хватает на важные дела, а в сердце всегда живет любовь и радость.

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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Господь оберегает твой дом от невзгод и бед, тревог и печали. Пусть терпение, мудрость и искренность принесут свои плоды, сделают жизнь простой и радостной. Пусть спелые яблочки наполнят дом ароматом счастья!

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Поздравляю с Яблочным Спасом! Здоровья вам и мира! Пусть год будет удачным, урожай щедрым, а жизнь сладкой. Пусть Господь поможет преодолеть все трудности и невзгоды.

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В светлый праздник Яблочного Спаса желаю тебе радости, удачи и добра! Пусть твоя жизнь будет богата щедрыми дарами, а в душе всегда будет солнечно! Поздравляю с Преображением Господним!

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