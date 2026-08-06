Яблочный Спас 2026: теплые поздравления со светлым праздником Преображения
В четверг, 6 августа, православные христиане отмечают один из самых больших августовских праздников – Яблочный Спас, или Преображение Господне. Это светлый день, символизирующий духовное обновление, благодарность за урожай и семейное единство.
По традиции верующие посещают церковь, освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а также поздравляют родных, друзей и близких с большим церковным праздником.
В день Яблочного Спаса украинцы отправляют друг другу теплые пожелания, красивые открытки и картинки, делятся поздравлениями в стихах и прозе, желая здоровья, мира, Божьей благодати и благополучия. Такие искренние слова уже стали неотъемлемой частью праздничной традиции.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Яблочным Спасом 2026 года на украинском языке: красивые картинки, открытки, пожелания в стихах и прозе, которые можно отправить родным, друзьям, коллегам и всем, кого вы хотите поздравить с праздником Преображения Господня.
Яблочный Спас 2026 — поздравления в картинках
Поздравления с Яблочным Спасом в стихах
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В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце сегодня, всегда,
Мира в душе и большого терпения,
Фруктами спелыми вам наслаждения.
Пусть принесет этот праздник добро,
Будет светло вам, легко, хорошо.
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Спас, который Яблочным зовется,
Радостью пусть в сердце отзовется.
И поможет жить в согласии с собой,
Пусть у всех в душе живет любовь.
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С праздником светлым, с Яблочным Спасом!
Пусть жизнь ваша будет прекрасной.
Желаю вам счастья, здоровья, удачи,
Чтобы решались все жизненные задачи.
Пусть в доме царит только радость и смех,
А близкие люди дарят успех.
Мира душевного, тепла и добра,
Благословения с утра до утра!
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Преображение Господне сегодня пришло,
Пусть в сердце вашем будет светло.
Желаю здоровья, тепла и уюта,
Чтоб каждый день был подобен чуду.
Пусть яблоки спелые радуют глаз,
Господь благословит в этот праздничный час,
Пусть вера сияет, как яркий луч света,
И жизнь наполняется радостью лета.
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Преображение, Яблочный Спас.
С праздником, родные, поздравляю вас.
Яблоки есть наступила пора.
Чистых вам помыслов, мира, добра.
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Поздравления с Яблочным Спасом в прозе
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Поздравляю с Яблочным Спасом, праздником Преображения Господня! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии в душе, щедрого урожая и, конечно же, вкусных яблок. Пусть хранит вас Господь. С праздником!
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От всего сердца поздравляю с Преображением Господним! Пусть Яблочный Спас наполнит вашу жизнь счастьем, пусть сил и терпения хватает на важные дела, а в сердце всегда живет любовь и радость.
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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Господь оберегает твой дом от невзгод и бед, тревог и печали. Пусть терпение, мудрость и искренность принесут свои плоды, сделают жизнь простой и радостной. Пусть спелые яблочки наполнят дом ароматом счастья!
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Поздравляю с Яблочным Спасом! Здоровья вам и мира! Пусть год будет удачным, урожай щедрым, а жизнь сладкой. Пусть Господь поможет преодолеть все трудности и невзгоды.
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В светлый праздник Яблочного Спаса желаю тебе радости, удачи и добра! Пусть твоя жизнь будет богата щедрыми дарами, а в душе всегда будет солнечно! Поздравляю с Преображением Господним!
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