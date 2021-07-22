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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Походження коронавірусу: Китай відмовив ВООЗ у новому розслідуванні

коронавірус індія

Китайська влада відмовилася співпрацювати з Всесвітньою організацією охорони здоров’я на другому етапі дослідження походження коронавірусу.

Про це повідомив заступник голови Національної комісії з питань охорони здоров’я Цзень Ісінь. Посадовець висловив здивування у зв’язку з тим, що ВООЗ розглядають варіант витоку вірусу з лабораторії.

– У деяких аспектах план ВООЗ на наступному етапі розслідування походження коронавірусу не поважає здорового глузду, і це суперечить науці.

У березні за результатами дослідження ВООЗ заявила, що найбільш ймовірним варіантом виникнення коронавірусу є передання від тварини. Водночас версію витоку розглядали в останню чергу.

Згодом президент США Джо Байден закликав розвідку провести власне дослідження щодо походження Covid-19.

15 липня очільник ВООЗ Тедрос Гебреісус закликав до більш тісного співробітництва з Китаєм щодо нового розслідування. Він наголосив, що версію витоку з лабораторії ще зарано виключати.

За словами Гебреісуса, ефективності першого дослідження завадила відсутність оброблених даних у Китаї у перші дні пандемії. Глава ВООЗ попросив китайську владу бути відкритими та прозорими.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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