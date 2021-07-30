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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Украина отправляет два самолета для тушения лесных пожаров в Турции

літак дснс

Из-за масштабных пожаров в Турции Украина отправляет на помощь для тушения огня два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения.

Это специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

30 июля они вылетают для тушения очагов лесных возгораний, возникших вблизи города Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Сейчас общая площадь пожаров в Турции составляет более 1 тыс. 500 га. Огонь уже унес жизни четырех человек. Еще 183 жителя пострадали, 58 из них госпитализировали.

Также пожары в Турции повредили более 100 частных домов и сооружений. Спасателям удалось взять под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение еще 20.

Всего к тушению пожаров в Турции, которое осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

Пожары в Турции: Украина отправляет два самолета для тушения огня
Пожары в Турции: Украина отправляет два самолета для тушения огня
Пожары в Турции: Украина отправляет два самолета для тушения огня
Пожары в Турции: Украина отправляет два самолета для тушения огня
Пожары в Турции: Украина отправляет два самолета для тушения огня
Пожары в Турции: Украина отправляет два самолета для тушения огня
Украина отправляет два самолета для тушения лесных пожаров в Турции / 3 фотографии

Пожары в Турции возникли 28 июля вблизи городка Манавгат, в 75 км от Анталии. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся из леса на близлежащие районы.

По предварительным данным, причиной возникновения пожаров является сильная жара. Так, в стране несколько дней подряд наблюдается температура +50.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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