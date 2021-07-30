Пожежі в Туреччині: Україна відправляє два літаки для гасіння вогню

Через масштабні пожежі в Туреччині Україна відправляє на допомогу для гасіння вогню два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення.

Це фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

30 липня вони вилітають для гасіння осередків лісових займань, що виникли поблизу міста Манавґат (провінція Анталія) та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Наразі загальна площа пожеж у Туреччині становить понад 1 тис. 500 га. Вогонь вже забрав життя чотирьох людей. Ще 183 жителі постраждали, 58 з них госпіталізували.

Також пожежі в Туреччині пошкодили понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальникам вдалося взяти під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння ще 20.

Всього до гасіння пожеж у Туреччині, що ускладнюється сильним вітром та спекотною погодою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

Україна відправляє два літаки для гасіння лісових пожеж у Туреччині / 3 фотографии

Пожежі в Туреччині виникли 28 липня поблизу містечка Манавґат, за 75 км від Анталії. Через сильний вітер вогонь швидко перекинувся з лісу на довколишні райони.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі є сильна спека. Так, у країні декілька днів поспіль спостерігається температура +50.