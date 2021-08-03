Министерство иностранных дел Австрии призывает к тщательному расследованию обстоятельств смерти Виталия Шишова, возглавлявшего ОО Белорусский дом в Украине.

— Мы глубоко потрясены известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Наши мысли с его близкими. Австрия призывает к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств его смерти, — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Глава ОО Белорусский дом в Украине Виталий Шишов был найден повешенным утром 3 августа в одном из парков Киева. Ему было всего 26 лет.

Правоохранители открыли производство по факту умышленного убийства: сейчас началась проверка всех возможных версий, в том числе и убийства, замаскированного под самоубийство.

По неподтвержденной информации, на лице Виталия Шишова были обнаружены следы избиения, а нос был сломан.

В последний раз он выходил на связь утром во вторник, когда собирался на утреннюю пробежку.

Кем был Виталий Шишов

Лидер ГО Белорусский дом в Украине Виталий Шишов переехал в Украину осенью 2020 года, когда в Беларуси продолжались протесты против сфальсифицированных президентских выборов.

Его организация занималась оказанием правовой и иной помощи белорусам, которые ищут жилье и работу на территории Украины.

В Киеве Виталий Шишов организовывал политические акции в поддержку белорусского народа, а также работал над законопроектами, которые помогают формировать белорусскую диаспору в Украине.