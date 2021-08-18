Афганистан – тема №1 в мире. События в стране, где спустя 20 лет к власти вновь пришли талибы, затмили собой всю информационную повестку.

Действия Талибана уже меняют международные политические расклады, причем далеко за рамками среднеазиатского региона. Как это отразится на Украине?

Перетягивание внимания

Самое очевидное последствие для Украины от событий в Афганистане – снижение международного внимания к нашим проблемам.

По мнению экспертов, первой и наиболее очевидной жертвой этих процессов станет первый саммит Крымской платформы, который запланирован в Киеве на 23 августа.

Украинский МИД делал на запуск Крымской платформы большую ставку в контексте актуализации украинского вопроса на мировой арене. Теперь же эффект может быть совсем не тем.

— Логично, что в головах лидеров и в кулуарных разговорах на полях саммита речь пойдет скорее не о пути деоккупации Крыма от российского агрессора, а об ужасах нового афганского режима и размышлениях, что делать с Афганистаном дальше. И, к сожалению, очевидно, снова будем слышать тезисы о необходимости усиления диалога и взаимодействия Запада с Москвой в урегулировании острого кризиса в Средней Азии, — отмечает украинский дипломат Константин Елисеев.

Бросят тень события в Афганистане и на предстоящий визит в США президента Украины Владимира Зеленского.

Популярно мнение, что Байдену сейчас совсем не до Украины. Провал статуса Афганистана как особого союзника США вне НАТО практически нивелирует символизм и значение для Украины аналогичной договоренности по линии Байден — Зеленский. С другой стороны, перед украинской дипломатией открываются и новые возможности.

— Афганское фиаско будет стимулировать Вашингтон к поиску какой-то быстрой дипломатической пиар-победы. И это, несомненно, должна использовать Банковая для продвижения интересов безопасности Украины, в том числе по линии статуса особого союзника и двусторонней сделки в области безопасности, — полагает Елисеев.

Действия России

Куда больше события в Афганистане затрагивают интересы России – одного из ключевых игроков в регионе, которому теперь придется заниматься стабилизацией ситуации. Победа Талибана – лучшая реклама джихадизма по всему миру, быть талибом станет модно.

— У талибов сейчас не просто победа, у них есть история успеха. А история успеха в любой эмоциональной среде всегда работает. Тем более она работает в исламской среде. И эта история изменит то, что называется геополитический расклад, и изменит, конечно же, настроения в мусульманском мире. Поэтому нас ожидает в ближайшее время много нетривиальных событий, — считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В первую очередь мода на Талибан может затронуть Центральную Азию, Кавказ, и конечно Россию.

— Кремлю придется отвлекаться от Украины. В Центральной Азии могут начаться тектонические сдвиги, которые неожиданно быстро могут запустить землетрясения и в Москве, где живет пару миллионов узбеков и таджиков, и в регионах РФ, где преобладает мусульманское население, — предполагает украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Соседние с Афганистаном Узбекистан и Таджикистан действительно имеют горький опыт борьбы с исламизмом. В Таджикистане и вовсе гражданская война продолжалась пять лет.

Россия вместе с Китаем – ключевой гарант безопасности обеих стран. Но сами талибы уверяют, что не собираются заниматься экспортом своей победы на соседние страны.

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Да и у Кремля особых проблем с Талибаном пока нет. Например, министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с делегациями талибов, в том числе с одним из нынешних лидеров организации Абдулом Гани Барадаром.

Причем Лавров открыто называл талибов вменяемыми людьми. Вначале июля делегация Талибана приезжала в Москву и даже дала там пресс-конференцию, пообещав не нарушать границы центральноазиатских стран.

При этом официально Талибан – запрещенная организация в России.

Пока посольства западных стран впопыхах эвакуируются из Кабула, российские дипломаты уже заявляют о неких рабочих контактах с новой властью. Талибы гарантировали безопасность российскому посольству. То есть по крайней мере пока ни Россия, ни Талибан конфронтации не ищут, а хотят найти точки соприкосновения.

Хотя российские эксперты все равно опасаются, что такие заигрывания Кремля с террористами могут дорого обойтись россиянам.

— Расплачиваться будут простые люди, которые чаще всего и гибнут в терактах. Известно, что в Талибане развивается культ смертников. Но сейчас они взяли власть над Афганистаном. Куда они денут этих смертников? — задается вопросом эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

Впрочем, зачем сейчас талибам нужно организовывать теракты в России, не совсем понятно. Наоборот, Москва нужна Талибану для легитимации и признания на международной арене. Кремлю же дружба с талибами может пригодиться для торговли с Западом.

— Одна из ключевых опасностей кроется в том, что Москва вполне может воспользоваться окном возможностей и предложить Вашингтону и ЕС совместное взаимодействие в решении проблемы Афганистана в обмен на уступки по украинскому досье, — предупреждает Константин Елисеев.

Елисеев добавляет, что торговля проблемными вопросами и своими возможностями для их улаживания в обмен на собственный интерес — самая ликвидная валюта Кремля.

Хотя, разговоры о том, что “Россия на что-то отвлечется от Украины” и “Россия что-то разменяет на Украину в геополитической игре с Западом” совсем не новы.

Например, на протяжении нескольких лет войны в Сирии мы постоянно слышали, что Россия вот-вот отвлечется от Украины, теперь у них Сирия вопрос №1. И с другой стороны, что решение сирийского кризиса Кремль разменяет Западу на Украину. Ну и что? Отвлеклись или разменяли? Что-то не видно.

Так что лучше сосредоточиться не на теоретических раскладах, а изучить, например, риски нелегальной миграции из Афганистана в Украину, в том числе через территории Таджикистана и Узбекистана. А она точно увеличится.

Другое дело, что конечная цель для нового потока беженцев – это все же Европейский Союз, а не Украина. Но попасть в ЕС они могут попробовать и через нашу страну.