Что происходит в Афганистане и кто такие талибы

Афганистан оказался в центре внимания мировых СМИ из-за ситуации, драйвером которой стал вывод американских войск. Страну захватили члены радикальной исламистской группировки Талибан, которая уже была при власти в стране 20 лет назад. Кто такие талибы, как их деятельность повлияет на жителей Афганистана и ситуацию в мире — читайте в материале Фактов ICTV.

События последних лет в Афганистане

Страна 15 августа фактически перешла под полный контроль Талибана, который уже контролировал территорию Афганистана с 1996 по 2001 год. Талибы тогда лишились власти в стране, так как после терактов 11 сентября 2001 года США ввели войска в страну и разгромили силы группировки при поддержке оппозиционно настроенных к талибам афганцев.

Американские войска зашли в Афганистан по причине того, что талибы покрывали Усаму бен Ладена, лидера еще одной террористической группировки под названием Аль-Каида, устраивавшей теракты по всему миру.

Призывы Вашингтона в 2001 году отдать Усаму бен Ладена не увенчались успехом, поэтому имела место антитеррористическая операция.

В течение 20 последних лет Афганистаном руководило поддерживаемое США правительство, однако полный контроль над территорией страны за это время так и не удалось установить. Афганистан был раздроблен, часть его территорий контролировалась различными группировками, в том числе талибами.

В апреле 2021 года президент Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Они должны полностью покинуть страну в августе-сентябре. Тогда он заявил, что Вашингтон достиг главной цели, ликвидировав Аль-Каиду и ее лидера Усаму бен Ладена, а также ослабил террористическую угрозу.

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Талибан оказался “живучим” формированием. Не дождавшись полного вывода американских войск, талибы начали один за другим захватывать города и стратегические объекты в стране. По состоянию на 16 августа они контролируют практически всю территорию, включая столицу Кабул. На это ушли считанные недели.

По другим данным, 53 из 398 районов еще не покорились талибам, но там сильно ощущается их присутствие.

Правительство Афганистана объявило, что передаст власть Талибану, а президент Ашраф Гани, по сообщениям СМИ, уже находится в Омане.

— Америка потратила 20 лет на Афганистан, на поддержку проправительственных сил. И около $1 трлн. Но это не может быть вечно. Афганцы должны были научиться за это время править сами. Но они не научились. Потому продолжать это бесконечно нет никакого смысла. Поэтому Америка решила уйти, — пояснил в комментарии Фактам ICTV политический аналитик Олег Пономарь.

Население Афганистана и какие территории занял Талибан

По разным данным, население Афганистана составляет от 40 до 43 млн человек. При этом страна не является мононациональной — ее населяют более 20 народов.

Согласно последним данным, крупнейшими народами, населяющими страну, являются пуштуны (42%), таджики (28%), хазарейцы (10%), узбеки (8%), чараймаки (2,6%) и туркмены (2%).

Термин афганец на законодательном уровне применяется ко всем жителям Афганистана, вне зависимости от их этнической принадлежности.

Расположение Афганистана и слабая экономика

Афганистан расположен на юге Азии, не имеет выхода к морю. Страна находится на перепутье между Востоком и Западом и является древним центром торговли и миграции. В стране также есть разведанные запасы полезных ископаемых, которые оцениваются в $1 трлн, но несмотря не это, страна остается одной из самых бедных в мире. Гражданские войны и постоянные политические потрясения, которые происходят в стране с 1978 года, не позволяют наладить устойчивое развитие.

Что такое Талибан и кто такие талибы

Талибан в переводе с пушту (одного из официальных языков Афганистана, — Ред.) означает студенты или ученики. Группировка активизировалась еще в 1994 году, во время гражданской войны в Афганистане. Тогда талибы установили контроль над юго-востоком Афганистана, а в 1996 году без боя взяли Кабул и основали Исламский Эмират Афганистан, который признали три страны — Пакистан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В 2001 году из-за Усамы бен Ладена США начали антитеррористическую операцию в Афганистане при участии оппозиционно настроенного к талибам афганского Северного альянса.

Идеология Талибана

Талибы являются последователями направления ислама, носящего название ашаризм. На подконтрольных им территориях вводится жесткие правила, которые тщательно контролируются. Любой человек, не согласный с этой идеологией, по мнению талибов — заблудший и подлежит гонению.

По данным ООН, основным средством финансирования организации является торговля опиумом, который получают из недозрелых коробочек снотворного мака. Эти растения выращивают на контролируемых талибами афганских территориях. Такой “бизнес”, по данным СМИ, приносит Талибану около $150 млн в год.

В докладе Совета Безопасности ООН говорится, что из примерно 85 тыс. боевиков Талибана в Афганистане около 10 тыс. считаются иностранными бойцами из Пакистана, Центральной Азии, Чечни и стран Ближнего Востока.

На подконтрольных территориях Талибан вводит законы шариата. В частности, под запретом находятся:

интернет и компьютеры;

телевидение;

алкоголь;

музыка и музыкальные инструменты;

изобразительное искусство;

шахматы;

белая обувь (белый — цвет талибского флага);

обсуждение секса в открытой форме.

Женщинам, среди прочего, не разрешается:

работать;

получать образование;

появляться в общественных местах с открытым лицом;

появляться в общественных местах без мужа или родственника мужского пола;

лечиться у врачей мужского пола.

Также талибы обязывают мужчин носить бороду определенной длины.

Отметим, по состоянию на 16 августа крупные авиакомпании мира начали перенаправлять рейсы, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана.

United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic заявили, что не используют воздушное пространство страны.

По данным сервиса FlightRadar на 14.30, над воздушным пространством Афганистана нет ни одного самолета.