Граждане Афганистана попросили статус беженцев в Украине

Часть граждан Афганистана, которые были вывезены на эвакуационном рейсе в Украину, попросили предоставить им статус беженца.

Об этом рассказал спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко.

— Граждане, которые имели надлежащие документы, сразу получили право на въезд. Кроме того, часть из них имела вид на жительство в Украине, — сказал спикер ГСЧС.

По его словам, многие граждане Афганистана в последствии улетели в третьи страны, например, во Францию и Турцию.

Те люди, которым улетать было некуда, переданы под опеку миграционной службы, которая будет в дальнейшем заниматься их судьбой.

Демченко уточнил, что все эвакуированные проходили предварительную проверку перед вылетом, к которой подключались правоохранительные органы.