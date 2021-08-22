Бывший президент Боливии Жанин Аньес попыталась покончить жизнь самоубийством в тюрьме 21 августа. У нее обнаружили несколько порезов на руках.

Как сообщил юрист Хорхе Вальда, ее удалось спасти.

— Бывший президент Жанин Аньес попыталась покончить свою жизнь самоубийством. Она попыталась совершить атаку на себя, в которой, слава Богу, она потерпела неудачу, — сообщил Вальда.

По словам адвоката Аньес, это действие было “криком о помощи”.

Экс-президенту Боливии 54 года. Она находится в заключении с марта 2021 года по обвинению в нескольких преступлениях, предположительно совершенных во время ее короткой президентской каденции, с 2019 по 2020 год.

Аньес обвиняется в трех различных судебных процессах — геноциде, терроризме, заговоре и резолюциях, противоречащих Конституции. Ее также подозревают в участии в перевороте с целью свержения экс-президента Боливии Эво Моралеса в 2019 году.

Аньес отрицает обвинения, называя обвинения политическим преследованием.

Источник: El Comercio

Фото: Jeanine Añez Chavez