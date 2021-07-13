В Боливии пассажирский автобус упал со скалы — высота составляла около 150 метров. В результате трагедии в столице страны, городе Сукре, погибли 34 человека, еще 10 получили ранения, из них двое в тяжелом состоянии.

Автобус полностью разрушен. На месте работают экстренные бригады, пока власть составляет списки погибших и раненых.

На место также прибыли родственники пассажиров для идентификации тел. Многие люди также отправилось в местную больницу, чтобы проверить, там нет их друзей или родственников.

Эта авария оказалась самой масштабной в Боливии в этом году. Правоохранители занимаются расследованием причин ДТП.

В марте в Боливии произошла похожая трагедия — тогда автобус также упал со скалы, число погибших составило 21.

#BTVInforma

En la comunidad de #Chataquila del municipio de #Sucre, un bus proveniente de #Potolo se embarrancó 400 metros aproximadamente, donde perdieron la vida 31 personas y 10 heridos de acuerdo al informe preliminar del fiscal Fernando Guzmán

Inf. Eduardo Coria –BTV Sucre pic.twitter.com/pF8Tve5eG5 — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) July 12, 2021

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Источник: Unitel