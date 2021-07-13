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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Боливии автобус сорвался со 150-метровой скалы — 34 пассажира погибли

аварія, ДТП

В Боливии пассажирский автобус упал со скалы — высота составляла около 150 метров. В результате трагедии в столице страны, городе Сукре, погибли 34 человека, еще 10 получили ранения, из них двое в тяжелом состоянии.

Автобус полностью разрушен. На месте работают экстренные бригады, пока власть составляет списки погибших и раненых.

На место также прибыли родственники пассажиров для идентификации тел. Многие люди также отправилось в местную больницу, чтобы проверить, там нет их друзей или родственников.

Эта авария оказалась самой масштабной в Боливии в этом году. Правоохранители занимаются расследованием причин ДТП.

В марте в Боливии произошла похожая трагедия — тогда автобус также упал со скалы, число погибших составило 21.

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Источник: Unitel

Фото: Depositphotos

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