Колишня президент Болівії Жанін Аньєс спробувала покінчити життя самогубством у в’язниці 21 серпня. У неї виявили кілька порізів на руках.

Як повідомив юрист Хорхе Вальда, її вдалося врятувати.

– Колишній президент Жанін Аньєс спробувала покінчити своє життя самогубством. Вона спробувала зробити атаку на себе, в якій, слава Богу, вона зазнала невдачі, – повідомив Вальда.

За словами адвоката Аньєс, ця дія була “криком про допомогу”.

Екс-президенту Болівії 54 роки. Вона перебуває в ув’язненні з березня 2021 року за звинуваченням у кількох злочинах, імовірно скоєних під час її короткої президентської каденції, з 2019 по 2020 рік.

Аньєс звинувачується в трьох різних судових процесах – геноцид, тероризм, змові та резолюціях, що суперечать Конституції. Її також підозрюють в участі в перевороті з метою повалення екс-президента Болівії Ево Моралеса у 2019 році.

Аньєс заперечує звинувачення та називає звинувачення політичним переслідуванням.

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Джерело: El Comercio

Фото: Jeanine Añez Chavez