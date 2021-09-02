Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за потока мигрантов. Соответствующее решение одобрил президент страны Анджей Дуда.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента Польши.

— Решено ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении, — сообщили в канцелярии.

Режим чрезвычайного положения будет действовать в Подляском воеводстве, что находится в северо-восточной части страны, что граничит с Беларусью и Литвой. Также чрезвычайное положение введут в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

Нелегальные мигранты из Беларуси

Ранее о резком наплыве нелегалов с белорусской границы сообщила Литва. Ситуация обострилась после введения секторальных санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Тогда Лукашенко заявил, что больше не будет сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в страны ЕС.

Власти Литвы уже объявили о начале строительства укрепленной стены вдоль всей границы с Беларусью.

Источник: Канцелярия президента Польши