Влада Польщі запровадила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент країни Анджей Дуда.

Про це повідомляє прес-служба канцелярії президента Польщі.

– Вирішено ввести надзвичайний стан в зоні, зазначеній у розпорядженні, – повідомили в канцелярії.

Режим надзвичайного стану діятиме в Підляському воєводстві, що розташовано в північно-східній частині країни, що межує з Білоруссю і Литвою. Також надзвичайний стан введуть в Люблінському воєводстві на сході Польщі.

Нелегальні мігранти з Білорусі

Раніше про різкий наплив нелегалів з білоруського кордону повідомила Литва. Ситуація загострилася після введення секторальних санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Тоді Лукашенко заявив, що більше не буде стримувати потік нелегалів, які намагаються потрапити до країн ЄС.

Влада Литви вже оголосила про початок будівництва укріпленої стіни вздовж усього кордону з Білоруссю.

Джерело: Канцелярія президента Польщі