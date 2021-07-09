Литва скликає Раду нацбезпеки через нелегалів із Білорусі

Президент Литви скликає Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Ідеться про безпрецедентну кількість нелегальних мігрантів, що прибувають до Литви через територію Білорусі протягом останнього місяця та особливо – останнього тижня.

Більшість з них – це громадяни Сирії й Іраку. Загалом цьогоріч в Литву з Білорусі намагалися потрапити понад 800 незаконних мігрантів, це в десять разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв потік наркотиків і мігрантів на кордоні з Литвою, але після реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair, цього більше робити не буде.

В уряді Литви це вважають організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса та підтримку білоруської опозиції.

8 липня Литва звернулась за допомогою до Туреччини, адже вважає, що у Туреччині знають особистості цих нелегалів.

7 липня міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс викликав до себе голову білоруського посольства і вимагав припинити нелегальний потік мігрантів.

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