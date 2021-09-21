Британская полиция впервые назвала имя третьего подозреваемого в отравлении Новичком бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Его зовут Денис Сергеев, но он пользовался псевдонимом Сергей Федотов. Правоохранители также подтвердили, что все трое подозреваемых по делу относятся к военной разведке Российской Федерации.

Следствие ранее называло имена двух причастных, это Александр Петров и Руслан Боширов. Но теперь полиция подтвердила, что это также их псевдонимы, на самом деле их зовут Александрович Мишкин и Анатолий Чепига.

Они прибыли в аэропорт Солсбери накануне отравления. Сергеев прилетел в Великобританию в тот же день, но приземлился в другом аэропорту

Отравление Скрипалей в Солсбери

Отравление семьи Скрипалей произошло в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль проживал там, а дочь Юлия приехала его навестить.

Скрипалей нашли без сознания возле торгового центра. Их срочно госпитализировали в больницу с тяжелым отравлением. Позже выяснилось, что их отравили боевым веществом класса Новичок.

Врачам удалось спасти отца и дочь. Отравление Скрипалей имело большое влияние на отношения России и Великобритании.

Сначала Великобритания выслала российских дипломатов, после чего россияне ответили взаимностью.

В 2018 году британские прокуроры назвали Петрова и Боширова причастными к отравлению Скрипалей, а также указали, что это офицеры разведки.

После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что подозреваемые — это обычные граждане, и в их биографии нет ничего криминального.