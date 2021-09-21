Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ
Людмила Богданова |

Отруєння Скрипалів Новачком: британська поліція назвала третього підозрюваного

Отруєння Скрипалів Новачком: британська поліція назвала третього підозрюваного

Британська поліція вперше назвала ім’я третього підозрюваного в отруєнні Новачком колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Його звуть Денис Сергєєв, але він користувався псевдонімом Сергій Федотов. Правоохоронці також підтвердили, що всі троє підозрюваних у справі належать до військової розвідки Російської Федерації.

Отруєння Скрипалів у Солсбері

Отруєння сім’ї Скрипалів сталося у березні 2018 року у британському місті Солсбері. Колишній співробітник російської розвідки Сергій Скрипль проживав там, а донька Юлія приїхала його провідати.

Скрипалів знайшли без свідомості біля торгового центру. Їх терміново госпіталізували до лікарні з важким отруєнням.  Пізніше з’ясувалося, що їх отруїли бойовою речовиною класу Новачок.

Лікарям вдалося врятувати батька і доньку.

Доповнюється…

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка