Британська поліція вперше назвала ім’я третього підозрюваного в отруєнні Новачком колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Його звуть Денис Сергєєв, але він користувався псевдонімом Сергій Федотов. Правоохоронці також підтвердили, що всі троє підозрюваних у справі належать до військової розвідки Російської Федерації.

Отруєння Скрипалів у Солсбері

Отруєння сім’ї Скрипалів сталося у березні 2018 року у британському місті Солсбері. Колишній співробітник російської розвідки Сергій Скрипль проживав там, а донька Юлія приїхала його провідати.

Скрипалів знайшли без свідомості біля торгового центру. Їх терміново госпіталізували до лікарні з важким отруєнням. Пізніше з’ясувалося, що їх отруїли бойовою речовиною класу Новачок.

Лікарям вдалося врятувати батька і доньку.

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