Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинули Великобританию.

Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По словам собеседника издания, Скрипали изменили имена и переехали в Новой Зеландии.

До этого они больше года жили в тайном месте, что им предоставила британская разведка MI6.

В то же время, племянница Скрипаля не поверила в эти данные и назвала публикации “отвлекающим маневром”.

— Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили уже давно. Тогда называли Новую Зеландию, США и Австралию. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне.

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Дело Скрипалей

Полковника Главного расследовательского управления России Сергея Скрипаля обвинили в шпионаже в пользу Великобритании.

В марте 2018 года Сергея и его дочь Юлию нашли с признаками отравления в городе Солсбери, где в то время жил мужчина.

По версии британских властей, их отравили препаратом Новичок, а покушение организовали российские спецслужбы.

Скрипалей удалось спасли и через несколько дней их выписали из больницы. Россия свое отношение к делу опровергает.