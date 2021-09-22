Президент Польши Анджей Дуда выступил на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Дуда говорил о российском газопроводе Северный поток-2. По его мнению, его запуск показывает равнодушие Европы к безопасности Украины.

— Какой был ответ богатых северных стран на драму украинского народа, который борется за свою независимость? Ответом стало сооружение большого газопровода Nord Stream 2.

Дуда подчеркнул, что Северный поток-2 будет приносить миллионные доходы России — стране-агрессору. Это, по его мнению, демонстрирует беспомощность и равнодушие к тому, в какой опасности окажется Украина.

Президент Польши отметил, что никто из причастных к строительству и утверждению проекта газопровода Северный поток-2 не участвовал в украинской инициативе по возвращению Крыма Крымская платформа. Саммит Крымской платформы при участии мировых лидеров состоялся 23 августа в Киеве.

Недавно российская компания Газпром сообщила о завершении строительства газопровода. Тогда СМИ писали, что Северный поток-2 хотят запустить в начале октября.

После этого президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет предотвращать и минимизировать последствия для государства от запуска российского газопровода. Ее возглавил Андрей Ермак — руководитель Офиса президента.