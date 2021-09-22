Показує байдужість Європи до безпеки України – Дуда про Північний потік-2

Президент Польщі Анджей Дуда виступив на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Дуда говорив про російський газопровід Північний потік-2. На його думку, його запуск показує байдужість Європи до безпеки України.

– Якою була відповідь багатих північних країн на драму українського народу, котрий бореться за свою незалежність? Відповіддю стало спорудження великого газопроводу Nord Stream 2.

Дуда наголосив, що Північний потік-2 буде приносити мільйонні доходи Росії – країні-агресору. Це, на його думку, демонструє безпорадність та байдужість до того, в якій небезпеці опиниться Україна.

Президент Польщі зазначив, що ніхто з причетних до будівництва та затвердження проекту газогону Північний потік-2 не брав участь в українській ініціативі з повернення Криму Кримська платформа. Саміт Кримської платформи за участі світових лідерів відбувся 23 серпня у Києві.

Нещодавно російська компанія Газпром повідомила про завершення будівництва газопроводу. Тоді ЗМІ писали, що Північний потік-2 хочуть запустити на початку жовтня.

Після цього президент України Володимир Зеленський створив робочу групу, яка запобігатиме та мінімізуватиме наслідки для держави від запуску російського газогону. Її очолив Андрій Єрмак – керівник Офісу президента.