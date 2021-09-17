Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от Северного потока-2

Володимир Зеленський, Владимир Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Она будет заниматься наработкой предложений по Северному потоку-2.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, эти предложения будут касаться мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от этого газопровода и подобных проектов.

Кроме того, группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Группу возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:

  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • глава правления Нафтогаза Юрий Витренко;
  • министр энергетики Герман Галущенко;
  • секретарь СНБО Алексей Данилов;
  • министр юстиции Денис Малюська;
  • глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
  • посол в США Оксана Маркарова;
  • посол в Германии Андрей Мельник;
  • вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;
  • замглавы ОП Юлия Свириденко;
  • замглавы ОП Андрей Сибига.

В то же время Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений и независимых экспертов.

Читайте
РФ уже начала использовать Северный поток-2 как оружие против Украины - Ермак

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка