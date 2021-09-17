Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от Северного потока-2

Глава государства Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Она будет заниматься наработкой предложений по Северному потоку-2.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, эти предложения будут касаться мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от этого газопровода и подобных проектов.

Кроме того, группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Группу возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

глава правления Нафтогаза Юрий Витренко;

министр энергетики Герман Галущенко;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

министр юстиции Денис Малюська;

глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

посол в США Оксана Маркарова;

посол в Германии Андрей Мельник;

вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;

замглавы ОП Юлия Свириденко;

замглавы ОП Андрей Сибига.

В то же время Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений и независимых экспертов.