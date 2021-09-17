Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от Северного потока-2

Глава государства Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Она будет заниматься наработкой предложений по Северному потоку-2.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, эти предложения будут касаться мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от этого газопровода и подобных проектов.
Кроме того, группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.
Группу возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- глава правления Нафтогаза Юрий Витренко;
- министр энергетики Герман Галущенко;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- министр юстиции Денис Малюська;
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
- посол в США Оксана Маркарова;
- посол в Германии Андрей Мельник;
- вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;
- замглавы ОП Юлия Свириденко;
- замглавы ОП Андрей Сибига.
В то же время Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений и независимых экспертов.