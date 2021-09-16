Отопительный сезон 2021: каких платежек ждать украинцев и насколько подорожает тепло

Вскоре начнется отопительный сезон 2021 и украинцы уже ждут увеличения тарифов в платежках. Ожидается, что в этом году тарифы на тепло и горячую воду вырастут минимум на 30%.

Высшее руководство государства будет решать, что делать с этой ситуацией, во второй половине сентября.

Газ на европейских рынках дорожает, собственной добычи не хватает — поэтому приходится покупать импортный. Программу энергоэффективности последние два года государство финансировало по минимуму, поэтому мало кто утеплялся и ставил теплопункты.

Херсонцам объявили новый тариф за тепло — 2 060 гривен за гигакалорию. Он на 40% больше, чем прошлогодний.

За предыдущие сезоны должники должны Херсонтеплокоммунэнерго более 600 тыс. грн. Предприятие грозится не подключить дом к отоплению, если общий долг превышает один миллион грн. С повышенными тарифами люди будут платить еще меньше, поэтому порядочные семьи стали заложниками недобросовестных соседей и шантажа тепловиков.

Тарифы на тепло увеличиваются везде минимум на 25-30%, а для бюджетных учреждений — в разы.

Из-за того, что цена газа для населения будет в пределах 9000 грн за тыс. кубов, для других потребителей — в частности бюджетной сферы и промышленности, более 20 тыс.

— Очевидно, что стоимость газа для населения является регулируемой а для бюджета и коммерческих потребителей нерегулируемой, поэтому тариф для коммерческих потребителей и бюджета может вырасти в разы, — говорит исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк.

Чтобы пережить этот сезон и смягчить подорожание энергоносителя, государство должно найти где-то 25 млрд грн. Чиновники сейчас обдумывают, что можно оставить местным бюджетам на эти цели часть налогов, дотаций из других государственных программ.

В предыдущие годы власть расслабилась, цены на газ на мировых рынках просели, поэтому почти забыли про энергосберегающие программы.

Получить на них деньги могут только ОСМД, а почти 80% жилого фонда страны — до сих пор без объединения совладельцев, поэтому потребление очень дорогих энергоносителей здесь будет высоким, а платежки — космическими.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.