Чому дорожчають газ, нафта і вугілля, та як це може вплинути на Україну

28 вересня ціна на газ у Європі встановила новий рекорд і вперше перевищила $1 000 за тисячу кубометрів.

Згідно із даними біржі ICE Futures, вартість найближчого, жовтневого ф’ючерсу на газ на нідерландському хабі TTF досягла позначки €85,24 за МВт/год, а згодом – і позначки в €85,65. Це приблизно $1 030 за тисячу кубометрів.

Зростання вартості газу пов’язують з кількома факторами. По-перше, це низькі запаси блакитного палива в європейських сховищах напередодні зими. Наразі вони перебувають на 10-річному мінімумі. По-друге, перебої з постачанням газу з Росії та тиск РФ на тлі спроб запуску газопроводу Північний потік-2.

Зросла в ціні й нафта марки Brent. Вперше за три роки її вартість перевищила $80 за барель. Загалом цьогоріч ціни зросли на 55%. Експерти прогнозують, що, найімовірніше, вони зростатимуть і надалі.

Так, згідно з оцінкою однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs, до кінця року Brent подорожчає до $90 за барель.

Тим часом на тлі подорожчання газу і нафти зросла вартість вугілля. Вперше з 2008 року вона перевищила $200 за тонну. Так, котирування жовтневих ф’ючерсів на вугілля у Роттердамі зросло до $201,75 за тонну. За день ціна злетіла на 16,96%, або на $29,25 за тонну.

На постачання вугілля впливають потужні зливи у Колумбії та Індонезії та досі зачинені через пандемію шахти. А оскільки низка компаній вийшли на ринок, щоб забезпечити себе запасами вугілля напередодні початку опалювального сезону, це призвело до зростання цін до рекордних рівнів.

Крім того, Китай, який у 2019 році був найбільшим експортером вугілля у світі, зіткнувся з енергетичною кризою. У країні в окремих регіонах відключають електроенергію, тимчасово зупиняють роботу заводи.

Зі свого боку економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV пояснює: на зростання цін вплинула низка факторів. Пандемія та карантинні обмеження знизили попит на енергоносії. Так, у квітні 2020 року ціна на нафту марки Brent впала до $16 за барель.

Ціна газу на нідерландському хабі в травні 2020 року знизилася до €3,7 за МВт/г. У таких умовах видобуток енергоносіїв був скорочений, нові родовища не освоювали.

– Холодна зима спустошила запаси. Сховища нафти, газу, вугілля спорожніли. Крім того, у світі триває кампанія щодо переходу на зелену енергетику та скорочення викидів СО2. Через це низка країн наклали додаткові обмеження на видобуток енергоносіїв, запровадили додаткові податки, – пояснює експерт.

Проте Олександр Хмелевський зазначає: досвід минулої зими показав, що від традиційної енергетики відмовлятися зарано. На жаль, наростити видобуток блакитного палива в короткий термін не вдалося. Через технічні проблеми скоротився видобуток газу в Північному морі, нідерландське газове родовище Гронінген вичерпалося раніше, ніж очікувалося, а США скоротили поставки зрідженого газу в Європу.

Також експерт звертає увагу на дії спекулянтів. Адже понад 90% контрактів на товарних ринках – це контракти на різницю. Тобто переважна частина учасників не мають потреби в купівлі товарів та не мають реальних товарів на продаж. Їхня мета – отримати прибуток за рахунок перепродажу, купити дешевше і продати дорожче.

Власне, на думку економіста, вони й розхитують ринок, чим завдають величезної шкоди як виробникам, так і споживачам.

Олександр Хмелевський зазначає, що аналогічно розвивається ситуація й на ринку нафти. Так, через урагани у Мексиканській затоці скоротився видобуток нафти на американському континенті. У низки країн виникли й логістичні проблеми. Зокрема, у Великій Британії спостерігається дефіцит водіїв бензовозів, яких раніше звільнили через карантинні обмеження. Це створило дефіцит на ринку нафтопродуктів.

– Через дефіцит газу та нафтопродуктів енергетичні компанії збільшили попит на вугілля. Проте європейські країни протягом останніх років закрили чимало шахт. Аналогічна ситуація і в Україні, де влада планує до 2030 року взагалі відмовитися від видобутку вугілля та закрити шахти. Закупівельна ціна на вугілля була встановлена нижча за собівартість. Це призвело до збиткової діяльності шахт та зростання заборгованості по зарплатах шахтарів, – пояснює експерт.

Олександр Хмелевський додає: зазвичай в опалювальний сезон ціна на енергоносії зростає. Пік цін очікується у другій половині січня. Тож вартість газу, нафти та вугілля тоді можуть виявитися значно вищими, аніж зараз.

Експерт зазначає, що дефіцит енергоносіїв ставить під загрозу забезпечення енергокомпаніями теплом та енергією споживачів взимку. Оскільки вже зараз на українських біржах ціна газу досягає 26 500 грн. За таких умов енергокомпанії змушені зазнавати збитків або підвищувати тарифи для споживачів.

Крім того, за словами Олександра Хмелевського, не виключено, що тарифи на комунальні послуги взимку суттєво зростуть. Тому, на жаль, нас можуть чекати непрості часи.