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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Грузии обрушился жилой дом: спасатели вытягивают людей из-под завалов

грузия

В грузинском городе Батуми в пятницу, 8 октября, обрушился пятиэтажный жилой дом на улице 26 мая. По словам очевидцев, перед этим прогремел взрыв.

По данным местных СМИ, в результате обвала есть жертвы, однако официальных подтверждений властей пока нет. Под завалами есть люди, но точное их количество неизвестно.

Сейчас на месте инцидента работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция. Спасатели выводят людей из-под обломков.

С помощью подъемного крана могли убрать обломки с нескольких машин, которые находились возле корпуса. Так удалось вытащить из машины женщину и ее ребенка 6-7 лет.

Спасатели услышали, как несколько людей звали на помощь из-под завалов. Один из жильцов кричал, что не может дышать, а второй сказал по телефону, что жив, но у него, скорее всего, сломана нога.

Всего в доме было 12 квартир. Причины обрушения пока не названы. В мэрии Батуми заявляют, что обрушение не связано с ремонтными работами и здание не было аварийным.

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