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Факти / Світ
Максим Зайченко |

У Грузії обвалився житловий будинок: рятувальники витягають людей з-під завалів

грузия

У грузинському місті Батумі в п’ятницю, 8 жовтня, обвалився п’ятиповерховий житловий будинок на вулиці 26 травня. За словами очевидців, перед цим прогримів вибух.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті обвалу є жертви, проте офіційних підтверджень влади поки немає. Під завалами є люди, але точна їхня кількість невідома. 

Зараз на місці інциденту працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога і поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.

За допомогою звідного крана могли прибрати уламки з декількох машин, які розташовувалися біля корпусу. Так вдалося витягнути з машини жінку і її дитину 6-7 років.

Рятувальники почули, як кілька людей звали на допомогу з-під завалів. Один з мешканців кричав, що не може дихати, а другий сказав телефоном, що живий, але у нього, скоріш за все, зламана нога. 

Всього в будинку було 12 квартир. Причини обвалення поки не названі. У мерії Батумі заявляють, що обвалення не пов’язане з ремонтними роботами та будівля не була аварійною.  

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