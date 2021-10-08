У Грузії обвалився житловий будинок: рятувальники витягають людей з-під завалів

У грузинському місті Батумі в п’ятницю, 8 жовтня, обвалився п’ятиповерховий житловий будинок на вулиці 26 травня. За словами очевидців, перед цим прогримів вибух.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті обвалу є жертви, проте офіційних підтверджень влади поки немає. Під завалами є люди, але точна їхня кількість невідома.

Зараз на місці інциденту працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога і поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.

За допомогою звідного крана могли прибрати уламки з декількох машин, які розташовувалися біля корпусу. Так вдалося витягнути з машини жінку і її дитину 6-7 років.

Рятувальники почули, як кілька людей звали на допомогу з-під завалів. Один з мешканців кричав, що не може дихати, а другий сказав телефоном, що живий, але у нього, скоріш за все, зламана нога.

Всього в будинку було 12 квартир. Причини обвалення поки не названі. У мерії Батумі заявляють, що обвалення не пов’язане з ремонтними роботами та будівля не була аварійною.