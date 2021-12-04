Президент США Джо Байден предупредил, что он не примет “красные линии”, установленные Москвой, из-за нарастающего опасения, что Россия планирует вторжение в Украину.

Байден заявил, что сделает “очень и очень трудным” вторжение России на территорию Украины.

При этом сотрудники спецслужб опасаются, что вторжение может начаться в начале 2022 года. Украина со своей стороны заявляет, что Россия увеличила численность вооруженных сил на границе и сосредоточила там около 94 000 военнослужащих.

На этой неделе запланирован видеозвонок между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой Джо Байденом с целью обсудить ситуацию и ослабить напряженность. Байден ожидает долгой дискуссии с российским президентом, и подчеркнул, что он “не приемлет ничьих красных линий”.

— Я собираю воедино то, что я считаю наиболее всеобъемлющим и значимым набором инициатив, чтобы Путину было очень и очень трудно идти вперед и делать то, что он собирается сделать, — сказал Байден.

При этом он не сообщил, что именно планирует предпринять США, но американские и украинские официальные лица предупредили, что в отношении России ожидаются серьезные экономические санкции.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что вблизи украинских границ Россия концентрирует свои войска. По его словам, суммарное количество военных на территории РФ и временно оккупированных территориях, которые могут быть привлечены для эскалации, оценивается в 94,3 тыс. человек.