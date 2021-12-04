Президент США Джо Байден попередив, що він не прийме жодних “червоних ліній”, встановлених Москвою, через побоювання, що Росія планує вторгнення в Україну.

Байден заявив, що зробить “дуже складним” вторгнення Росії на територію України.

Співробітники спецслужб побоюються, що вторгнення може розпочатися вже на початку 2022 року. Україна зі свого боку заявляє, що Росія збільшила чисельність збройних сил на кордоні та зосередила там близько 94 000 військовослужбовців.

Цього тижня заплановано відеодзвінок між президентом Росії Володимиром Путіним та його колегою Джо Байденом з метою обговорити ситуацію та послабити напруженість. Байден очікує довгої дискусії, і підкреслив, що він “не прийме нічиї червоні лінії”.

– Я збираю докупи те, що я вважаю найбільш вичерпні та значущі ініціативи, щоб Путіну було дуже і дуже важко йти вперед і робити те, що він збирається зробити, – сказав Байден.

При цьому він не повідомив, що саме планує зробити США, але американські та українські офіційні особи попередили, що щодо Росії очікуються серйозні економічні санкції.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що поблизу українських кордонів Росія концентрує свої війська. За його словами, сумарна кількість військових на території РФ та на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені для ескалації, оцінюється у 94,3 тис. осіб.