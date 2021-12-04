Украинские и западные издания уже месяц публикуют информацию о подготовке России к новому нападению на Украину. Такую возможность не исключают ни международные эксперты, ни топ-политики.

3 декабря о вероятности нового витка эскалации со ссылкой на украинскую и западную разведки сообщил министр обороны Алексей Резников, который спрогнозировал, что наиболее вероятным временем для нападения станет конец января 2022 года.

Резников подчеркнул: Украина не рассматривает путь умиротворения агрессора – в случае необходимости наша армия даст России отпор.

Так, Минобороны согласилось с оценками западных партнеров, которые предупреждают о постоянных перемещениях российских войск.

По последним данным, вокруг Украины и во временно оккупированной АР Крым в состоянии боевой готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, а суммарное число российских войск, которые может задействовать РФ для эскалации в срочном порядке, оценили в 94,3 тыс. человек.

Откуда именно стоит ожидать нападения? Может ли Россия попытаться использовать для агрессии Беларусь? Где сейчас больше всего концентрируются российские войска? И готов ли бюджет Украины к возможности новой войны – читайте в материале Факты ICTV.

Каковы риски нападения России и стоит ли опасаться за границу с Беларусью

Военный аналитик украинского Института стратегических исследований Николай Белесков подчеркнул: самое знаковое заявление о том, что РФ создает соответствующую инфраструктуру, подтягивает войска и создает возможности для использования военной опции против Украины, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако остается под вопросом, использует ли Россия созданные ею возможности.

Эксперт подчеркнул: риск велик даже без учета Беларуси, так как у Украины довольно протяженная сухопутная граница с Российской Федерацией.

– К сожалению, опций у России очень много. Начиная от менее масштабных действий – например, исключительно на Донбассе, или в каком-то одном ином операционном направлении, например, на Херсонщине – вода для Крыма, условно. Россия действительно имеет возможность действовать на всех ключевых операционных направлениях. То есть с выходом на Киев, параллельно с действиями на Донбассе, в Причерноморье – разные вариации могут быть относительно Харькова, – перечислил Белесков.

Он подчеркнул, что это значительно усложняет планирование защиты для Украины и уменьшает возможности для использования контрмер.

А Беларусь – только добавляет неуверенности и еще больше усложняет процесс планирования и определения места возможного удара.

Военный аналитик сообщил, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассматривают в числе прочих общее наступление России – по всему периметру общей границы.

– Запад ясно показал своими заявлениями, что они на российский блеф вестись не будут. Здесь перед Россией возникает две альтернативы. Они обе не очень хороши, но это следствие ее действий. С одной стороны, признать, что блеф не сработал, и прекратить делать то, что они делают – военные демонстрации. Но это утрата имиджа великой державы. Ибо великая держава, если она угрожает применять силу, то она либо угрожает и поддерживает этот имидж, либо ее не применяет и теряет этот имидж, и уже в следующий раз никто не будет верить соответствующим шагам. С другой стороны – РФ может задействовать военный инструмент, в условиях того, что безрисковых опций нет, – заявил эксперт.

Ввиду количественных и качественных преимуществ, которыми обладают вооруженные силы РФ после 12 лет реформ, и на фоне того, что Запад тоже четко дал понять разными заявлениями, что цена за агрессию будет, Россия сама себя загнала в патовую ситуацию.

Что выберет Кремль – это вопрос.

Белесков предположил, что, судя по поведению главы МИД России Сергея Лаврова в Стокгольме, РФ не собирается уменьшать градус напряженности.

Такой же точки зрения придерживается руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

По его мнению, с военной точки зрения Россия делает сейчас все, чтобы создать для нас ловушки и максимально растягивать фланги украинских войск. Потому что к зонам нестабильности, которые раньше были общими – с востока, добавился еще север, где фиксируют скопление военной техники.

– К этому добавились еще запланированные российско-белорусские учения, которые должны пройти у границ с Украиной. И это тоже создает определенные опасности, – заявил он.

Тем временем политолог Михаил Бесараб подчеркнул: вероятность более масштабного противостояния между Украиной и Россией достаточно высока. В любой момент, в любое время мы должны быть готовы к быстрому росту вооруженного противостояния. Каждый украинец должен жить с этим осознанием.

Но в действительности, по его мнению, президент России Владимир Путин своими действиями на границе Украины прибегает к психологическому давлению в расчете на то, что угроза силой должна побуждать Украину и западных партнеров к существенным уступкам Москве.

– Однако это не значит, что Кремль не может в любой момент применить экстремальный сценарий и пойти на полномасштабное вторжение на территорию Украины. Это может выглядеть по-разному – как полномасштабное нападение, или локальные обострения на Донбассе, или на границе с Беларусью, или, наоборот, с юга, – перечислил политолог.

Но пока что, по словам Басараба, накопление выглядит как инструмент принуждения. И определенные сдвиги в этом направлении уже можно увидеть: анонсирована вероятная видеоконференция президента США Джо Байдена с Путиным, во время которой Москва может использовать накопление сил на границе с Украиной как дополнительный аргумент в диалоге с Байденом.

– То есть, пока это выглядит как психологическая операция. Но в любой момент это может перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние между Украиной и Россией, – сказал Басараб.

Где сконцентрировано больше всего войск РФ и каково их количество

Военные эксперты подчеркивают – они владеют только публичной информацией, согласно которой сообщается о 40 батальонах тактических групп.

Часть из них находится на северо-востоке, часть — севернее ООС. Еще часть расположилась за двумя армейскими корпусами на Донбассе, и часть находится в Крыму.

– Такова диспозиция. Это четыре основных направления: северо-восток, севернее ООС, Воронежская и Ростовская области и оккупированная АР Крым. Там они сконцентрированы. Речь идет примерно о 100-120 тыс. солдатах. Говорят, что это даже меньше, чем весной, потому что весной было до 52-53 батальонов тактических групп, сейчас всего 40. Но проблема в том, что, по экспертным обсуждениям, РФ может приступить к тем или иным действиям, проведя полное оперативное развертывание, стянув не 40 тактических батальонов, а 100 – этого ждут американцы, – подчеркнул Николай Белесков.

По его словам, опции начала ограниченных действий без значительного стягивания сил не рассматриваются. Но при этом такой вариант все равно сохраняется и, соответственно, может считаться россиянами как оптимальный.

Если же РФ решит создавать действительно преобладающую группировку у украинской границы, ей придется увеличивать присутствие в 2,5 раза.

Это займет очень много времени, и скрыть это тактически – невозможно.

А потому Россия может использовать для первого удара уже существующие силы, добавив к уже имеющимся 40 тактическим батальонам небольшое количество войск, чтобы испугать Украину и США, и выйти таким образом из “состояния двусмысленности”, пояснил Белесков.

– Особенно, если это касается обострения на Донбассе. Там за двумя армейскими корпусами стоит 150-я дивизия. Она полностью сформирована. РФ имеет возможность сформировать до 20 батальонно-тактических групп. Логистика там налажена, на Донбассе созданы запасы материалов обеспечения, горюче-смазочные, боеприпасы. Их можно очень быстро из Ростовской области поднять по тревоге, быстренько направить на Донбасс. Это для них – наименее рисковая опция, – подчеркнул аналитик Белесков.

В случае использования группировок в Воронежской области, в Крыму, которые угрожают ООС с флангов, нападение будет открытым.

– Это уже позволяет говорить “нас там нет”, как они постоянно рассказывают, – заявил военный эксперт.

А потому самым реалистичным он считает вариант с локальным обострением на Донбассе из-за привлечения сил, стоящих за первым и вторым армейскими корпусами.

– Там сил достаточно, они обладают необходимым качеством и могут опираться на ту инфраструктуру, которая развернута и не требует дополнительного развертывания. Им буквально сложиться, приехать из Ростовской области на оккупированные части, сформировать группировки и начать действовать, – сказал Белесков.

В то же время военный эксперт Мусиенко рассматривает три сценария развития событий.

Первый – если вообще ничего не произойдет. Войска будут постоянно перемещаться и держать Украину и Запад в напряжении.

Второй – комплексный, наиболее вероятный. Он носит внешний и внутренний характер. Внешний – эскалация на Донбассе, которая может создать еще две-три зоны нестабильности где-нибудь с востока по направлению Харькова, и с юга – направление из Крыма.

– Наряду с этим они могут расшатывать ситуацию внутриполитически. В каком смысле – в том, что, смотрите, власть не может справиться, достойного ответа никто не отдает. И РФ может этим воспользоваться, чтобы фактически приступить к каким-то настроениям для возможного гражданского противостояния внутри и смещения власти, – рассказал Мусиенко.

И третий сценарий – это полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Но эксперт уточнил: той части войск РФ, которая сейчас сосредоточена возле Украины, недостаточно для полномасштабного вторжения и сдерживания территорий, которые россияне теоретически могли бы захватить. А потому, если говорить об эскалации, наибольшая угроза как раз – второго сценария.

Мусиенко подчеркивает, что Россия сконцентрировала войска по двум направлениям. Со стороны 8-й армии, расположенной в Ростовской области – это Южный военный округ. Это фактически направление, которое держит оккупированную часть Донбасса и Крым. Там они сосредоточили дополнительные батальонно-тактические группы. Кроме того, известно, что в Крым следуют большие корабли, способные проводить высадку десанта.

И еще одно направление, которое является угрозой для Украины – там, где находится 20-я армия по линии Воронежа. Это направление движения, если смотреть в Украину, Харьков — Сумы.

На севере Россия также наращивает военное присутствие, но оно не столь велико, как с юга и востока.

Готов ли к войне госбюджет Украины

Экономист Алексей Кущ уверен, что для экономики Украины даже война регионального масштаба, в одной из точек страны, может привести к серьезным последствиям.

Он уточнил, что Россия имеет огромную глубину обороны во время войны – она фактически может проводить военные действия, не трансформируя структуру своей экономики.

– Экономика России во время гипотетической войны будет находиться на более или менее устоявшихся параметрах, и не будет трансформироваться в каком-либо жестком административном плане. А вот для нас, если смоделировать конфликт с Россией, это фактически перевод экономики на военное положение, то есть у нас тогда должен быть формат военной экономики, – пояснил он.

Такой формат предполагает:

ограничение вывода капитала в другие страны;

полную заморозку валюто-обменных операций;

замораживание выплаты депозитов;

усиление оборонного заказа, когда большая часть экономики работает в его рамках;

пополнение государственных резервов стратегическими ресурсами: это продовольствие, энергетика;

временная национализация стратегических отраслей экономики – в первую очередь частного транспорта, природных ресурсов, (прежде всего энергетических и энергетического сектора);

внесение в доход государства крупных депозитов, больше какой-то суммы и замораживание мелких депозитов.

По словам Куща, перечисление этих факторов военной экономики говорит о том, что Украина не способна переходить в такой формат.

– Во-первых, политические элиты никогда не пойдут на такие шаги. Они не будут ограничивать свои потребности в выводе капитала, не подарят государству собственные крупные депозиты и не пойдут на национализацию стратегических отраслей экономики. И большинство населения тоже не готово на замораживание мелких вкладов, на определенные ограничения по передвижению и тому подобное, – сообщил экономист.

Он подчеркнул, что потери для страны, которая не может перейти в формат военной экономики, будут огромны – потому что тогда фактически нет внутренних амортизаторов, которые включаются, когда этот формат работает.

– Здесь даже не спрогнозировать, какие это будут потери. Простыми словами – это будет экономический коллапс для нас, – прогнозирует эксперт.

Символизм для Путина: может ли стать нападение на Украину “подарком” на 70-летие

Политолог Михаил Басараб утверждает, что Москва, следуя примеру руководства СССР, очень часто планирует те или иные меры по привязке к каким-либо событиям. Но не считает, что в данном случае 70-летие Путина должно стать какой-то символической датой для каких-либо мер.

– Здесь, очевидно, вопрос в другом: Путин понимает, что он не вечен. Очевидно, у него есть определенные планы на жизнь. Он их не скрывает. Он считает одним из величайших поражений России в ХХ веке распад Советского Союза. И совершенно очевидно, что Путин постарается еще при своей жизни восстановить прежние масштабы влияния Советского Союза. То есть фактически восстановление Российской империи в формате СССР, – пояснил Басараб.

Политолог подчеркнул, что глава РФ ограничен – не только своим возрастом, но и определенными обстоятельствами, так как Россия фактически превратилась в государство-изгнанника. Она исключена из целого ряда авторитетных международных переговорных площадок, применяется санкционное давление, свершившимся фактом является то, что Россия проводит агрессивную политику не только против Украины, но и против всего Запада.

Это, конечно, отражается на возможностях РФ, ее перспективах.