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Факты / Мир

Белый дом: Северный поток-2 будет остановлен в случае российского вторжения в Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Північний потік-2

Если Россия вторгнется в Украину Северный поток-2 будет остановлен. Об этом 7 декабря сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

– Если президент Путин хочет, чтобы по его трубам шел газ, он не должен вторгаться в Украину, – сказал Салливан во время брифинга по результатам переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Он уточнил, что у США были интенсивные обсуждения как с уходящим, так и с новым правительством Германии по вопросу Северного потока-2 в контексте потенциального российского вторжения в Украину.

– В конечном итоге может прийти консенсус в отношении того, что в случае серьезного вторжения в Украину Северный поток-2 станет несостоятельным, – уточнил он.

Он выразил надежду, что новое правительство Германии будет “более полезным” в плане давления на Россию в связи с эскалацией на границе Украины.

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Фото: Depositphotos

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