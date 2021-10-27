Шантаж Молдовы и Северный поток-2: как Россия использует газ для давления на Европу

Россия все чаще использует газ для продвижения своих интересов и давления на Европу.

Так, российский газовый монополист Газпром шантажирует Молдову, требуя изменить соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка.

Взамен в РФ обещают Молдове дешевый газ, о чем стало известно изданию Financial Times. Кремль использует газовый вопрос, чтобы сдержать проевропейское движение страны.

Между тем, Германия сделала следующий шаг к запуску российского газопровода Северный поток-2. Министерство экономики и энергетики страны завершило анализ надежности поставок через него: утверждает, что угрозы безопасности газоснабжения в Евросоюз нет.

Теперь слово за Европейской комиссией. Для анализа и предоставления выводов у экспертов есть два месяца.

А в администрации президента Соединенных Штатов Америки заверили, что Джо Байден не изменил мнение по поводу российского газового проекта Северный поток-2. Американский лидер считает его фактором нестабильности для Украины и Европы.

В то же время в Вашингтоне отметили, что не имели возможности помешать достройке газопровода, а могли только отсрочить. Поэтому решили сосредоточиться на уменьшении негативных последствий.

Недавно в Госдепартаменте США сообщили, что Северный поток-2 не заработает до марта 2022 года. Все потому, что его сертификация Германией и Еврокомиссией может затянуться до весны.

В октябре Украина подала заявки на участие в сертификации компании Nord Stream-2 AG – оператора Северного потока-2. Заявки германскому энергетическому регулятору направили НАК Нафтогаз Украины и Оператора ГТС Украины. Если немецкий регулятор примет их, это обяжет учитывать позицию Украины при сертификации.

Следует отметить, что в сентябре депутаты Европарламента призвали расследовать роль Газпрома в резком росте цен на газ в Европе. Они обвинили российскую компанию в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения запуска Северного потока-2.

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