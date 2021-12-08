Якщо Росія вторгнеться в Україну, Північний потік-2 буде зупинено. Про це 7 грудня повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

– Якщо президент Путін хоче, щоб його трубами йшов газ, він не повинен вторгатися в Україну, – сказав Салліван під час брифінгу за результатами переговорів між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним.

Він уточнив, що у США були інтенсивні обговорення як з майже колишнім урядом Німеччини, так і з новим, з питання Північного потоку-2 у контексті потенційного російського вторгнення в Україну.

– Зрештою, може прийти консенсус щодо того, що у разі серйозного вторгнення в Україну Північний потік-2 стане неспроможним, – уточнив він.

Він висловив сподівання, що новий уряд Німеччини буде “кориснішим” у плані тиску на Росію у зв’язку з ескалацією на кордоні України.