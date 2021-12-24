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Столтенберг обсудил эскалацию на границе Украины с Блинкеном и министрами ФРГ и Британии

Анастасия Гевко редактор ленты
Столтенберг обсудил эскалацию на границе Украины с Блинкеном и министрами ФРГ и Британии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры по российской эскалации на украинской границе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и главой Минобороны Британии Беном Уоллесом. 

– Мы продолжаем изучать, каковы последствия для нашей безопасности, и будем делать все необходимое, чтобы гарантировать безопасность и защиту всех союзников с НАТО, одновременно мы остаемся открытыми к диалогу (с РФ, – Ред.), – говорится в сообщении на странице Столтенберга в соцсетях.

В то же время в заявлении на странице Госдепартамента США сообщается, что Блинкен и Столтенберг, среди прочего, обсудили двусторонний подход НАТО к России.

Отмечается, что Альянс сохраняет готовность к содержательному диалогу с РФ, не забывая о единстве для защиты союзников.

Блинкен также провел разговор с главой МИД Британии Лиз Трасс. Среди их тем обсуждения был “мощный и единый ответ на дальнейшую агрессию РФ против Украины”.

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Источник: Йенс Столтенберг, заявления на сайте Госдепартамента

Фото: Dreamstime

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