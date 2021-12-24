Столтенберг обговорив ескалацію на кордоні України з Блінкеном і міністрами ФРН та Британії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів переговори про російську ескалацію на українському кордоні з госсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ Германії Анналеной Бербок і головою Міноборони Британії Беном Воллесом.

– Ми продовжуємо вивчати, які є наслідки для нашої безпеки, і будемо робити все необхідне, щоб гарантувати безпеку та захист усіх союзників по НАТО, одночасно ми залишаємося відкритими до діалогу (з РФ, – Ред.), – говориться в повідомленні на сторінці Столтенберга в соцсетях.

Тим часом в заяві на сторінці Держдепартаменту США повідомляється, що Блінкен і Столтенберг, серед іншого, обговорили двосторонній підхід НАТО до Росії.

Відзначається, що Альянс зберігає готовність до змісту діалогу з РФ, не забуваючи про єдність для захисту союзників.

Блінкен також провів розмову з головою МЗС Британії Ліз Трасс. Серед їхніх тем обговорення була “потужна і єдина відповідь на подальшу агресію РФ проти України”.

Джерело: Єнс Столтенберг, заяви на сайті Держдепартаменту