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Факты / Украина / Политика

Никогда не обещали не расширяться: в НАТО ответили России по поводу Украины

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Єнс Столтенберг

Украина имеет возможность вступить в НАТО, поскольку Североатлантический альянс никогда не гарантировал того, что не будет принимать в свои ряды новых членов с востока Европы.

Такой ответ дал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— НАТО никогда не давало обещания не расширяться. На самом деле это в нашем учредительном договоре, что любая европейская страна может стать членом Альянса, – отметил Столтенберг.

По его словам, документы, которые были подписаны в период с 1970 по 1990 года указывают на то, что все государства имеют право выбирать сами свой путь, что гарантирует безопасность, под чем подписалась Российская Федерация.

Столтенберг отметил, что страны-НАТО никогда не обещали ничего, что противоречит этим нормативам.

По словам генсека Североатлантического альянса, в предстоящем году он намерен созвать как можно скорее заседание с Россией, в ходе которого будет поднят этот вопрос.

Он также подчеркнул, что не намерен идти на компромиссы по поводу ключевых принципов НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг призвал Россию перед праздниками снизить напряженность в регионе и отвести свои войска от украинской границы.

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По словам генсека НАТО, он не видит признаков замедления наращивания войск РФ. Столтенберг ответил, что готов вести диалог с Москвой по этому поводу.

Однако западные СМИ подтверждают информацию о том, что Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе.

Источник: DPA

Фото: Офис президента

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