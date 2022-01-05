В Казахстане в Актау начали требовать отставки президента

В Казахстане в Актау (город на юго-западе страны) начали требовать отставки президента страны Касым-Жомарта Токаева. В митинге участвуют более 10 тыс. человек.

Как сообщил корреспондент одного из местных СМИ, митинг проходит мирно и спокойно.

К протестующим, по его данным, присоединилась группа людей в военной одежде. Они представились сотрудниками Минобороны и заявили, что не могут пойти против народа.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны, которым ранее руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Также он сказал, что готовит новый пакет политических реформ.

В понедельник, 2 января, в Казахстане начались протесты. Их причиной стало повышение цен на автогаз с 60 до 120 тенге за литр. Затем митингующие расширили свои требования. В частности, они хотят отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана согласился отправить правительство страны в отставку, после чего ввел в Алматы, Нур-Султане и Мангистауской области режим ЧП до 19 января.

Фото: Tengrinews.kz